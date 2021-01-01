Українська співачка Віра Брежнєва, яка прославилася завдяки групі "ВІА Гра", порадувала чарівним знімком

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала серію новорічних фото. Співачка позувала в об'ємному білому светрі і шапці-вушанці. В руках у співачки була чашка з гарячим напоєм. Красуня позувала біля ялинки, прикрашеної різнокольоровими вогниками.

Варто відзначити, що фото вийшло дуже атмосферним, теплим і по-новорічному святковим.

"Загадали свої найзаповітніші бажання? Нехай кожне збудеться! Благополучного, здорового і доброго Нового 2021 року нам", - підписала Брежнєва знімки.

Під постом зірці залишили масу приємних відгуків і компліментів. Не обійшлося і без привітань.

"Яка мила", "Незрівнянна шапка! Вірніше ви робите цей образ незрівнянним. Щастя і миру Вам", "найкраща обожнюю, З Новим роком, з новим щастям, здоров'я щастя любові", "Прекрасна", "Віра, ви в камеді новорічному задали рівень!", "Яке чарівне фото!» ,- пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Віра Брежнєва показала підрослу красуню-дочку. Напередодні Нового року співачка вирушила на море з молодшою донькою Сарою. В Instagram Віра поділилася знімком з донькою. Варто відзначити, що 11-річна Сара виглядає досить дорослою. На фото вона позувала в коротенькому топі.

Нагадаємо, що пристрасна Брежнєва вигнулася в обтягуючій маєчці, показавши чудеса розтяжки:"Віра, ви вогонь".

Як повідомляла Politeka, Віра Брежнєва без зайвої скромності і косметики розкрила всі свої амплуа: Меладзе не прогадав.

Також Politeka писала, що квітуча Брежнєва показала молодшу красуню-дочку, яка різко подорослішала: «як дві сестри».