Відома співачка, екс-солістка групи ВІА Гра Віра Брежнєва закотила неформальну вечірку, підкоривши найбільш балованих шанувальників

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram Брежнєва опублікувала серію фото зі свого заходу. Як виявилося, перед карантином красуня встигла провести акустичний концерт.

"Ми це зробили! Вчора був самий музичний, атмосферний, наповнений світлом і енергією вечір за останні 8 місяців. Наш акустичний концерт # Тихо був справжнісіньким ковтком свіжого повітря, адже нам усім потрібні емоції. І вчора ми всі їх отримали", - зазначила радісна Віра.

Вона поспішила запевнити, що концерт пройшов за всіма правилами і нормами. Всі глядачі сиділи в масках, а кількість місць було строго регламентовано. Брежнєва зазначила, що багато хто не зміг потрапити на концерт, але в її планах влаштувати ще кілька виступів подібного формату.

У коментарях співачці залишили масу приємних слів.

"Це було дивно приємно і круто!!! Спасибі велике, що ми були частиною цього прекрасного концерту", "Бомба", "Віра ви вогонь, на відміну від наших Дів», "Така кльова!", "Ви класна, красива", "Віра ще раз спасибі. За емоції і за любов", - пишуть користувачі Мережі.

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