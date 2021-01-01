Украинская певица Вера Брежнева, которая прославилась благодаря группе «ВИА Гра», порадовала волшебным снимком
Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала серию новогодних фото. Певица позировала в объемном белом свитере и шапке-ушанке. В руках у певицы была чашка с горячим напитком. Красотка позировала возле елки, украшенной разноцветными огоньками.
Стоит отметить, что фото получилось очень атмосферным, теплым и по-новогоднему праздничным.
«Загадали свои самые заветные желания? Пусть каждое сбудется! Благополучного, здорового и доброго Нового 2021 Года нам», - подписала Брежнева снимки.
Под постом звезде оставили массу приятных отзывов и комплиментов. Не обошлось и без поздравлений.
Полякова осрамилась в слишком тесном костюме и перешла на мат, певица не смогла даже встать: "Мне..."
Хищная Белла Хадид дала вдоволь налюбоваться своими сочными "ягодками" в декольте: "Принцесса"
"Холостячка" Мишина и Эллерт не смогли скрыть тайну своего настоящего знакомства: "Зачем так обманывать?"
90-летний Чапкис из "Танців з зірками" дал жару на вечеринке, врачи будут поражены: "Человек - сам творец..."
Оборвалась жизнь выдающегося украинца, дочь сообщила о трагедии: "Подарил сказку длиною в жизнь"
«Какая милая», «Бесподобная шапка! Вернее Вы делаете этот образ бесподобным. Счастья и мира Вам», «Самая лучшая обожаю, с Новым годом, с новым счастьем, здоровья счастья любви», «Прекрасная», «Вера, Вы в камеди новогоднем задали уровень!», «Какое волшебное фото!», - пишут пользователи сети.
Ранее мы писали, что Вера Брежнева показала подросшую красавицу-дочь. Накануне Нового года певица отправилась на море с младшей дочкой Сарой. В Инстаграм Вера поделилась снимком с дочкой. Стоит отметить, что 11-летняя Сара выглядит довольно взрослой. На фото она позировала в коротеньком топе.
Напомним, что страстная Брежнева выгнулась в обтягивающей маечке, показав чудеса растяжки: «Вера, вы огонь».
Как сообщала Politeka, Вера Брежнева без лишней скромности и косметики раскрыла все свои амплуа: Меладзе не прогадал.
Также Politeka писала, что цветущая Брежнева показала младшую красавицу-дочь, которая резко повзрослела: «Как две сестры».