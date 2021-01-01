Украинская певица Вера Брежнева, которая прославилась благодаря группе «ВИА Гра», порадовала волшебным снимком

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала серию новогодних фото. Певица позировала в объемном белом свитере и шапке-ушанке. В руках у певицы была чашка с горячим напитком. Красотка позировала возле елки, украшенной разноцветными огоньками.

Стоит отметить, что фото получилось очень атмосферным, теплым и по-новогоднему праздничным.

«Загадали свои самые заветные желания? Пусть каждое сбудется! Благополучного, здорового и доброго Нового 2021 Года нам», - подписала Брежнева снимки.

Под постом звезде оставили массу приятных отзывов и комплиментов. Не обошлось и без поздравлений.

«Какая милая», «Бесподобная шапка! Вернее Вы делаете этот образ бесподобным. Счастья и мира Вам», «Самая лучшая обожаю, с Новым годом, с новым счастьем, здоровья счастья любви», «Прекрасная», «Вера, Вы в камеди новогоднем задали уровень!», «Какое волшебное фото!», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Вера Брежнева показала подросшую красавицу-дочь. Накануне Нового года певица отправилась на море с младшей дочкой Сарой. В Инстаграм Вера поделилась снимком с дочкой. Стоит отметить, что 11-летняя Сара выглядит довольно взрослой. На фото она позировала в коротеньком топе.

Напомним, что страстная Брежнева выгнулась в обтягивающей маечке, показав чудеса растяжки: «Вера, вы огонь».

Как сообщала Politeka, Вера Брежнева без лишней скромности и косметики раскрыла все свои амплуа: Меладзе не прогадал.

Также Politeka писала, что цветущая Брежнева показала младшую красавицу-дочь, которая резко повзрослела: «Как две сестры».