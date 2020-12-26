Відома співачка, екс-солістка групи ВІА Гра Віра Брежнєва поділилася ексклюзивним кадром з відпочинку

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала фото зі своєю молодшою донькою Сарою. На фото квітуча Брежнєва разом з донькою сиділи в човні. Віра схопилася за голову і щиро улибалася, а Сара фотографувала її і себе.

Варто відзначити, що на свіжому фото Сара виглядає дуже дорослою, практично 16-річною дівчиною. При цьому дівчинці тільки 11 років. Видно, що у Сари красиві пухкі губи, великі світлі очі і в цілому красиві риси обличчя.

«Ми повернулися в зиму, тиждень пробіг дуже швидко... і за цей час є тільки одна фотка», - поділилася Брежнєва подробицями відпочинку зі своїми шанувальниками.

У коментарях стали гадати, що сталося з телефоном зірки, раз вона не змогла зняти масу прекрасних моментів. Крім цього, під постом Брежнєвій і доньці залишили масу компліментів.

"Нуль фоток-ознака гарного відпочинку", "класний відпочинок)", "ви-крута, нереально! З наступаючим Вас Новим роком! Здоров'я і жіночого щастя», «ви кращі, любимо вас», «Красоточки улюблені», «як дві сестри», «Активний, класний відпочинок з рідними», - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Віра Брежнєва в міні-бікіні звела з розуму безсоромною позою, скандальне фото:"Дочка Генсека".

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