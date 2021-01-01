Зірка шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова підняла настрій енергійними танцями після святкування Нового року

Як передає Politeka.net, танцівниця розмістила на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" спекотне відео зі своїми розвагами 1 січня (щоб подивитися, скрольте вниз). Вона вбралася в білий вовняний светр з вишитими пінгвінами і просторі піжамні штани, ймовірно в такому вигляді вона і відзначала Свято.

Ілона Гвоздьова босоніж прийшла до ялинки і почала танцювати, демонструючи вельми пікантні рухи стегнами. Під час танцю светр раз у раз задирався, оголюючи струнку фігуру знаменитості. Наостанок красуня послала глядачам повітряний поцілунок і вийшла з кадру.

"Всім доброго ранку. Яке воно у вас 1.01.21? У нас просто чудове-відзначили в колі сім'ї, зі смачною качкою, спала всього пару годин (двоє дітей🤪 🤦), та ще й чоловік запросив на дискотеку «на кухню» і під світло гірлянди танцювали і мріяли про прекрасне світле майбутнє", - поділилася вона подробицями особистого життя в описі.

Користувачі соціальної мережі в коментарях відповіли на питання Ілони і поділилися своїми враженнями від її святкового танцю:

"Ранок прекрасне як і ви"; " у мене як звичайний день))), Ілон, краще б танець в червоній білизні і ковпаку))), як сфоткалися багато дівчат)))"; " Супер ! 👌".

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