Український співак Володимир Дантес розповів, як проходить їх спільна відпустка з Надею Дорофєєвою на Балі

Відверта публікація з'явилася в мікроблозі виконавця в Instagram.

За словами Дантеса, їздити на мопеді на курорті круто, але він досі не може прийти до тями після жахливої ДТП.

"Їздити на мопеді дуже круто, але аварія в 2006 (тоді мене збили) дає про себе знати і це мене робить супер обережним. Поки "внутрішній Київ" жене мене вперед. Хочеться щось робити, кудись йти, проявляти активність", - розповів співак своїм шанувальникам.

Він також поскаржився, що через пандемію китайського вірусу на Балі закрилося багато хороших локацій, і це перший раз, коли він зустрів Новий рік в теплих умовах.

"Багато ресторанчиків і магазинів позакривалися. Залишилися найпопулярніші інста плейси. Crate cafe хоч і працює, але розчарував - красивий, але супер не смачний. З нових дуууже сподобалося Cinta cafe. Вперше зустрів Новий рік у літі. Набрали 20 книг у відпустку. Прочитав аж 50 сторінок. Постійно спілкуємося", - резюмував Дантес і опублікував фото, зроблене на віллі, де він зупинився з Надею Дорофєєвою.

Раніше ми розповідали, як Володимир Дантес отримав опіки обличчя на відпочинку.

Так, музикант опублікував Селфі і показав, як обгорів на сонці під час відпустки на Балі. Судячи з фото, постраждали навіть очі музиканта. Він лежав біля басейну і позував для фото.

У коментарях йому залишили масу слів співчуття.

Нагадаємо, що волога Дорофєєва в грайливій маєчці показала, за що її любить Володимир Дантес: з такою не занудьгуєш.

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