У новорічну ніч відразу кілька топових артистів стали жертвами розіграшу від телеведучого Володимира Остапчука
Як пише Politeka.net, знаменитості взяли участь у крейзі-караоке, яке вів Остапчук. Завданням зірок було проспівати пісню в караоке, виконуючи певне завдання. Багато з завдань були настільки комічними, що зірки просто не могли продовжувати співати і починали сміятися.
Так, Лесі Нікітюк потрібно було співати пісню, катаючись на великій машині, яка розгойдувалася в різні боки. Згодом машина розгойдувалася все сильніше, а телеведучій потрібно було не тільки співати, а й намагатися втриматися в ній.
Надії Дорофєєвій і Володимиру Дантесу дали одне завдання на двох. Надя і Вова повинні були співати по черзі слова, написані різними кольорами. Іноді їм доводилося навіть ділити одне слово на двох. У підсумку зірки феєрично виконали пісню "Весна".
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Санті Дімопулос з "Танців з зірками" дісталося досить складне завдання. Поки вона співала, в неї бризкали водою, дули вітром і використовували інші спецефекти. Крім цього, Санті потрібно було вставляти пропущені слова в пісні.
Наташі Могилевській довелося грати голосом, часом переходячи на крик, щоб зіграти в дотепну гру Остапчука з кульками.
Але найважче довелося Даші Астаф'євій, яку Остапчук змусив співати, бігаючи на доріжці. Ситуацію поогіршив той факт, що у співачки було дуже глибоке декольте.
А ось вишукану Катерину Кухар Остапчук і зовсім змусив лягати на підлогу і виконувати інші танцювальні па.
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