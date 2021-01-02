У новорічну ніч відразу кілька топових артистів стали жертвами розіграшу від телеведучого Володимира Остапчука

Як пише Politeka.net, знаменитості взяли участь у крейзі-караоке, яке вів Остапчук. Завданням зірок було проспівати пісню в караоке, виконуючи певне завдання. Багато з завдань були настільки комічними, що зірки просто не могли продовжувати співати і починали сміятися.

Так, Лесі Нікітюк потрібно було співати пісню, катаючись на великій машині, яка розгойдувалася в різні боки. Згодом машина розгойдувалася все сильніше, а телеведучій потрібно було не тільки співати, а й намагатися втриматися в ній.

Надії Дорофєєвій і Володимиру Дантесу дали одне завдання на двох. Надя і Вова повинні були співати по черзі слова, написані різними кольорами. Іноді їм доводилося навіть ділити одне слово на двох. У підсумку зірки феєрично виконали пісню "Весна".

Санті Дімопулос з "Танців з зірками" дісталося досить складне завдання. Поки вона співала, в неї бризкали водою, дули вітром і використовували інші спецефекти. Крім цього, Санті потрібно було вставляти пропущені слова в пісні.

Наташі Могилевській довелося грати голосом, часом переходячи на крик, щоб зіграти в дотепну гру Остапчука з кульками.

Але найважче довелося Даші Астаф'євій, яку Остапчук змусив співати, бігаючи на доріжці. Ситуацію поогіршив той факт, що у співачки було дуже глибоке декольте.

А ось вишукану Катерину Кухар Остапчук і зовсім змусив лягати на підлогу і виконувати інші танцювальні па.

Нагадаємо, що спекотна Дорофєєва в купальнику показала рецепт ідеального Нового року: "Олів'є, Дантес і...".

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