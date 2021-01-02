В новогоднюю ночь сразу несколько топовых артистов стали жертвами розыгрыша от телеведущего Владимира Остапчука

Как пишет Politeka.net, знаменитости приняли участие в крейзи-караоке, которое вел Остапчук. Задачей звезд было пропеть песню в караоке, выполняя определенное задание. Многие из заданий были настолько комичными, что звезды просто не могли продолжать петь и начинали смеяться.

Так, Лесе Никитюк нужно было петь песню, катаясь на большой машине, которая раскачивалась в разные стороны. Со временем машина раскачивалась все сильнее, а телеведущей нужно было не только петь, но и пытаться удержаться в ней.

Надежде Дорофеевой и Владимиру Дантесу дали одно задание на двоих. Надя и Вова должны были петь по очереди слова, написанные разными цветами. Иногда им приходилось даже делить одно слово на двоих. В итоге звезды феерично исполнили песню «Весна».

Санте Димопулос из «Танцев со звездами» досталось достаточно сложное задание. Пока она пела, в нее брызгали водой, дули ветром и использовали другие спецэффекты. Кроме этого, Санте нужно было вставлять пропущенные слова в песне.

Наташе Могилевской пришлось играть голосом, порой переходя на крик, чтобы сыграть в остроумную игру Остапчука с шариками.

Но тяжелее всего пришлось Даше Астафьевой, которую Остапчук заставил петь, бегая на дорожке. Ситуацию усугубил тот факт, что у певицы было очень глубокое декольте.

А вот изысканную Екатерину Кухар Остапчук и вовсе заставил ложиться на пол и выполнять другие танцевальные па.

Напомним, что жаркая Дорофеева в купальнике показала рецепт идеального Нового года: "Оливье, Дантес и...".

Как сообщала Politeka, счастливый Остапчук заинтриговал праздничным фото с красавицей-женой: «Наверное, беременна».

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