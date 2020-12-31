Українська співачка Надя Дорофєєва показала, де відзначатиме Новий Рік



Як передає Politeka.net, відповідні кадри з'явилися на Instagram-сторінці артистки.



Як відомо, Надя Дорофєєва і її чоловік Володимир Дантес не так давно вирушили в теплі краї.

Судячи з останніх знімків з сонячного Балі, зіркова пара вирішила відзначити свято подалі від холодної України.



У компанії друзів вони вже у всю почали готувати святковий стіл.

"Ми сьогодні на Балі. У нас тут крабовий, олів'є, Даша Кацуріна, Міша Кацурін і Володимир Дантес", - поділилася співачка.

А ось вільний час Надя вважала за краще провести біля басейну, дуркуючи на шезлонзі.





До цього ми розповідали, що співачка і екс-учасниця "Время и стекло" Надя Дорофєєва похвалилася фігурою в компанії інших зірок

Дорофєєва позувала в двох обтислих сукнях, схожих за кроєм, але різних кольорів, а вбрання оголювали стрункі ніжки і плечі зірки.

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