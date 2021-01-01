Український телеведучий Володимир Остапчук з красунею-дружиною заінтригували новорічним фото
Як пише Politeka.net, у себе в Instagram телеведучий опублікував фото, на якому позував у святковій новорічній атмосфері поруч з ялинкою. Сам Остапчук був одягнений в красивий костюм і метелика. Христина вибрала для святкування Нового року чорну коротку сукню, поверх якої була біла накидка. Образ доповнили чорні колготки і черевики.
«З новим 2021 Роком від Ostapchuk Family», - підписав фото щасливий Остапчук.
На фото парочка обіймалася, а Володимир поклав руку на животик коханої. Багатьом шанувальникам здалося, що Христина ніби прикрила живіт рукою.
"Що ховаєте?", "Щастя вам", "Вова, ви з Христиною такі класні, оптимістичні, яскраві", "Мабуть вагітна"," Будьте щасливі, ви гарні неймовірні!", "красива така любов!", "Які ви красиві!!! Обожнюю вас", - пишуть користувачі Мережі.
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Раніше ми писали, що Володимир Остапчук у новорічну ніч розважав українців шаленим караоке-конкурсом зі знаменитими зірками. У гості на шоу до Остапчука прийшли Даша Астаф'єва, Катерина Кухар, Слава Камінська, Надія Дорофєєва та інші артисти, які намагалися співати в дуже важких умовах.
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