Телеведучий і шоумен Володимир Остапчук здивував несподіваним перевтіленням

Як передає Politeka.net, відповідні кадри з'явилися на Instagram-сторінці знаменитості.



Володимир виріши привітати своїх шанувальників з наступаючими святами, але зробив це досить в несподіваному образі

"Привіт. Якщо ви думаєте, що 2021 буде краще, ніж двадцятий...,- розсміявся Остапчук. - У мене дійсно хороша новина. Бажаю, щоб в 2021 все погане забулося і у нас все було добре. З наступаючими!".



Все б нічого, але в кадрі він постав в образі Джокера, героя всесвітньо відомого однойменного трилера.

Як вказав телеведучий у підписі, його можна справедливо вважати символом року, що минає.



Раніше ми повідомляли, що Остапчук здивував українців міркуванням про те, хто з пари повинен оплачувати рахунок в ресторані.



У себе в Instagram телеведучий запустив напівжартівливу рубрику, поставивши відповідне питання.



"Результати дослідження показали, що 100% дівчат хочуть, щоб платив чоловік. Всі чоловіки сказали, що платять порівну" - підсумував Остапчук, влучно пожартувавши над жінками.





Нагадаємо, що життєрадісний Остапчук відірвався під Лободу і Меладзе, які приїхали в Україну: кадри закулісся.

Як повідомляла Politeka, безкомплексна дружина Володимира Остапчука посміхнулася, налякавши українців почорнілими зубами: "Мені потрібна...".

Також Politeka писала, що розбалуваний Остапчук показав, чим займається, поки дружини немає вдома: переплюнув самого Майкла Джексона.











