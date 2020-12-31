Телеведучий і шоумен Володимир Остапчук здивував несподіваним перевтіленням
Як передає Politeka.net, відповідні кадри з'явилися на Instagram-сторінці знаменитості.
Володимир виріши привітати своїх шанувальників з наступаючими святами, але зробив це досить в несподіваному образі
"Привіт. Якщо ви думаєте, що 2021 буде краще, ніж двадцятий...,- розсміявся Остапчук. - У мене дійсно хороша новина. Бажаю, щоб в 2021 все погане забулося і у нас все було добре. З наступаючими!".
Все б нічого, але в кадрі він постав в образі Джокера, героя всесвітньо відомого однойменного трилера.
Як вказав телеведучий у підписі, його можна справедливо вважати символом року, що минає.
Раніше ми повідомляли, що Остапчук здивував українців міркуванням про те, хто з пари повинен оплачувати рахунок в ресторані.
У себе в Instagram телеведучий запустив напівжартівливу рубрику, поставивши відповідне питання.
"Результати дослідження показали, що 100% дівчат хочуть, щоб платив чоловік. Всі чоловіки сказали, що платять порівну" - підсумував Остапчук, влучно пожартувавши над жінками.
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Нагадаємо, що життєрадісний Остапчук відірвався під Лободу і Меладзе, які приїхали в Україну: кадри закулісся.
Як повідомляла Politeka, безкомплексна дружина Володимира Остапчука посміхнулася, налякавши українців почорнілими зубами: "Мені потрібна...".
Також Politeka писала, що розбалуваний Остапчук показав, чим займається, поки дружини немає вдома: переплюнув самого Майкла Джексона.