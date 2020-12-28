Танцующая нотариус Кристина Горняк, новая жена шоумена Владимира Остапчука, обескуражила неожиданным фото
Как передает Politeka.net, Кристина с Владимиром поделились свежими кадрами в "сториз" в Инстаграм, показав, как чувствуют себя после похода на страшный хоррор-квест.
Так, парочка делилась впечатлениями в автомобиле на обратном пути домой.
"На квест ночной, хоррор, мы сходили... Но, если честно, нам не очень...", - начала Кристина. "Ну, так, слабенько, я ожидал большего, думал, больше испугаюсь... даже не тактильный, ничего не продумано...", - пожаловался вслед Владимир.
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Однако, как показали дальнейшие события, все же такое необычное развлечение оставило свой отпечаток.
Кристина напугала публику "почерневшими" зубами.
"После страшного квеста я решила, что мне нужна черная паста... Всем добрых снов!", - Горняк показала себя в клетчатой рубашке рядом с умывальником.
А вот у Остапчука ситуация куда сложнее. На следующее утро телеведущий сделал необычный пост в "сториз".
"У вас было такое, вот, встаешь ты в 6.45 - выспался вообще, как младенец! Встаешь, ходишь, все спят еще... думаешь, наверно, надо еще часик поспать... Потом "склейка" - и уже 10.15! Организм, ты че, алё!", - говорит раздосадованный Владимир.
"Я бы свой организм, конечно, бил ногами... Ну, зачем так намахивать!", - подписал кадры шоумен.
Ранее мы сообщали, Остапчук показал в Инстаграм, чем занимается, пока жены нет дома. Так, Кристина отправилась заказывать завтрак, а Владимир в это время решил переплюнуть Майкла Джексона, повторив его коронные "фишки" со скользящими ногами и эротическими движениями бедер. Для пущего эффекта телеведущий напялил шляпу.
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