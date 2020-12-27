Телеведущий Владимир Остапчук позабавил публику новыми кадрами - так недолго и до первой семейной ссоры

Как передает Politeka.net, 36-летний шоумен опубликовал в "сториз" в Инстаграм кадры, чем занимается дома в отсутствие жены Кристины Горняк.

Так, Владимир сам себя выдал: ведущий задал поклонникам вопрос, кто у них быстрее собирается - муж или жена. И также посешил ответить.

"Быстрее собирается Кристина раза в два, наверное. Она уже пошла заказывать завтрак... А Вова в это время...", - заинтриговал Остапчук, показав на следующих кадрах, что же он делает, пока жены нет дома.

Владимир, пока Кристина заказывала завтрак, решил переплюнуть самого Майкла Джексона, танцуя под один из его хитов. Ведущий натянул черную шляпу и повторил коронные "фишки" поп-легенды - со скользящими шагами и пикантными движениями бедер.

Кристина в это время ехала в лифте и также записывала "сториз".

"Как думаете, кто в нашей паре собирается дольше? Я уже выбежала на завтрак, потому что никак не могу Вову вытащить из дома: то он танцует, то он пошел в душ, то еще что-то...", - пожаловалась девушка.

Ранее мы сообщали, Горняк обескуражила ярким фото, пожелав украинцам хороших выходных. Жена Остапчука, будучи в черном шелковом платье и шубке, запрыгнула ведущему на спину, схватив его за плечи.

"Вы классные! Счастья Вам!❤️"; "Вот прям очень симпатизирую вашей семье! Хороших вам праздников и классных выходных, взаимно❤️"; "баба на коне"; " Ось так виглядає «Ноша Щастя,та Кохання!» Жінка завжди зверху.😄❤️", - прокомментировали пользователи.

Напомним, новая жена Остапчука ошарашила "запущенным" лицом, кадры попали в сеть: "Какие у тебя усы!"

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