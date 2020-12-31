Телеведущий и шоумен Владимир Остапчук удивил неожиданным перевоплощением

Как передает Politeka.net, соответственные кадры появились на Instagram-страничке знаменитости.



Владимир реши поздравить своих поклонников с наступающими праздниками, но сделал это довольно в неожиданном образе

"Привет, ребята. Если вы думаете, что 2021 будет лучше, чем двадцатый..., - рассмеялся Остапчук. - У меня действительно хорошая новость. Желаю, чтобы в 2021 все плохое забылось и у нас все было хорошо. С наступающими!".



Все бы ничего, но в кадре он предстал в образе Джокера, героя всемирно известного одноименного триллера.

Как указал телеведущий в подписи, его можно справедливо считать символом уходящего года.



Ранее мы сообщали, что Остапчук удивил украинцев рассуждениям о том, кто из пары должен оплачивать счет в ресторане.



У себя в Инстаграм телеведущий запустил полушуточную рубрику, задав соответственный вопрос.



"Результаты исследования показали, что 100% девушек хотят, чтобы платил мужчина. Все мужчины сказали, что платят поровну" - подытожил Остапчук, метко подшутив над женщинами.





Напомним, что жизнерадостный Остапчук оторвался под Лободу и Меладзе, приехавших в Украину: кадры закулисья.

Как сообщала Politeka, бескомплексная жена Владимира Остапчука улыбнулась, напугав украинцев почерневшими зубами: "Мне нужна...".

Также Politeka писала, что разбалованный Остапчук показал, чем занимается, пока жены нет дома: переплюнул самого Майкла Джексона.











