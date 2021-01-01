Украинский телеведущий Владимир Остапчук с красавицей-женой заинтриговали новогодним фото

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм телеведущий опубликовал фото, на котором позировал в праздничной новогодней атмосфере рядом с елкой. Сам Остапчук был одет в красивый костюм и бабочку. Кристина выбрала для празднования Нового года черное короткое платье, поверх которого была белая накидка. Образ дополнили черные колготки и ботинки.

«С Новым 2021 годом от Ostapchuk Family», - подписал фото счастливый Остапчук.

На фото парочка обнималась, а Владимир положил руку на животик любимой. Многим поклонникам показалось, что Кристина как будто прикрыла живот рукой.

«Что прячете?», «Счастья вам», «Вова, вы с Кристиной такие классные, оптимистические, яркие», «Наверное, беременная», «Будьте счастливы, Вы хорошки неимоверные!», «красивая такая любовь!», «Какие вы красивые!!! Обожаю вас», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Владимир Остапчук в новогоднюю ночь развлекал украинцев безумным караоке-конкурсом со знаменитыми звездами. В гости на шоу к Остапчуку пришли Даша Астафьева, Екатерина Кухар, Слава Каминская, Надежда Дорофеева и другие артисты, которые пытались петь в очень тяжелых условиях.

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