Танцююча нотаріус і нова дружина Володимира Остапчука Христина Горняк розповіла, як і в чому потрібно святкувати Новий Рік

Як передає Politeka.net, порадами та пропозиціями вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.



Перш за все, за словами Христини, потрібно звернути увагу на макіяж.

"Більше блиску! Бик диктує нам, що потрібно сяяти. І як же ще це реалізувати, якщо не за допомогою макіяжу? Можете використовувати різні способи: золоті відтінки, глітер, хайлайтер, або паєтки замість веснянок. Якщо ви не така ризикована дама, то додати трохи блиску в центр століття, вже точно не буде зайвим", - впевнена дружина Остапчука.

За її словами, в наряді для новорічної ночі повинні домінувати світлі і ніжні відтінки.

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Окремо Горняк зупинилася на виборі аксесуарів:

"Біле золото або срібло. І це напевно єдиний пункт, де можна себе абсолютно не обмежувати. Бик не любить яскраві кольори, але прекрасно ставиться до блискіток! Як і ми, дівчата!",- зазначила дівчина.

Не обійшла вона стороною і прикмети в новорічну ніч.

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"Подейкують, що не можна цього разу одягатися в червоний... Я не прихильник всіх цих повір'їв, але дивлячись на минулий рік, може таки прислухатися до вищих сил", - підсумувала Христина.

Раніше ми повідомляли, що дружина Остапчука без макіяжу і зачіски позувала в вітальні на тлі прикрашеної ялинки.

Одягалася Христина в теплу вовняну кофту і гірчичну маєчку.





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