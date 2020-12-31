Танцующая нотариус и новая жена Владимира Остапчука Кристина Горняк рассказала, как и в чем нужно праздновать Новый год
Как передает Politeka.net, советами и предложениями она поделилась на своей страничке в Instagram.
Прежде всего, по словам Кристины, нужно обратить внимание на макияж.
"Больше блеска! Бык диктует нам, что нужно сиять. И как же ещё это реализовать, если не с помощью макияжа? Можете использовать разные способы: золотые оттенки, глитер, хайлайтер, или пайетки вместо веснушек. Если вы не такая рискованная дама, то добавить немного блеска в центр века, уж точно не будет лишним", - уверена жена Остапчука.
По ее словам, в наряде для Новогодней ночи должны доминировать светлые и нежные оттенки.
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Отдельно Горняк остановилась на выборе аксессуаров:
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"Белое золото или серебро. И это наверное единственный пункт, где можно себя абсолютно не ограничивать. Бык не любит яркие цвета, но прекрасно относится к блёсткам! Как и мы, девочки!", - отметила девушка.
Не обошла она стороной и приметы в Новогоднюю ночь.
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"Поговаривают, что нельзя в этот раз одеваться в красный... Я не сторонник всех этих поверий, но глядя на прошедший год, может таки прислушаться к высшим силам", - подытожила Кристина.
Ранее мы сообщали, что жена Остапчука без макияжа и прически позировала в гостиной на фоне украшенной елочки.
Облачилась Кристина в теплую шерстяную кофту и горчичную маечку.
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