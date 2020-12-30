Танцююча нотаріус Христина Горняк, нова дружина телеведучого Володимира Остапчука, викликала апетит у шанувальників соковитим кадром

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому постала в домашньому образі в затишній передноворічній обстановці.

Дружина Остапчука без макіяжу й зачіски позувала у вітальні на тлі прикрашеної ялинки: в теплій вовняній кофті, приспущеній на одному плечі, і гірчичній маєчці, вона сиділа за столом і насолоджувалася незвичайною вечерею.

Стройняшка-Христина дозволила собі розслабитися та "побалуватися" фастфудом з відомого ресторану.

"Сьогодні можна все... Грудень - місяць поспіху і погоні. З цієї хвилини я скасовую режим "встигнути до НГ🏃". Хочу насолоджуватися моментом🌟. Грудень - це пора затишку, проведення часу з близькими, і момент, коли нарешті можна видихнути... Якщо у вас теж немає можливості повністю відсторонитися, знайдіть цей момент для паузи☺ я вже тиждень відчувала таку потребу. Але героїчно дожила до сьогодні💃, і ось, проводжу цей чарівний вечір у супроводі улюбленого фільму, насолоджуючись вечерею🍔 🍟. Так святково і атмосферно вийшло! Найскладніше завжди - це довезти з макдрайва все додому! Так пахне 😍 бажаю всім провести ці зимові вечори також😊. Свято близько... Можна себе побалувати!💫", - із захопленням описала свій вечір Горняк.

Користувачі кинулися коментувати:

"Я собі таке взагалі не дозволяю, але дивлячись на Вас подумала - може разочок можна 🤔 🤣 "

"Ви така худенька, що можна навіть більше, але не часто"

"Як на мене то краще бути голодною ніж їсти це глибоко перероблене харчове сміття :) але вам бажаю смачного!!"

Нагадаємо, нова дружина Остапчука ошелешила "запущеним" обличчям, кадри потрапили в Мережу: "які у тебе вуса!"

Також Politeka писала, що дружина Остапчука засвітила питущого ведучого, що валяється на підлозі з пляшкою: "вечірка року"