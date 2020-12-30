Танцующая нотариус Кристина Горняк, новая жена телеведущего Владимира Остапчука, вызвала аппетит у поклонников сочным кадром

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором предстала в домашнем образе в уютной предновогодней обстановке.

Жена Остапчука без макияжа и прически позировала в гостиной на фоне украшенной елочки: в теплой шерстяной кофте, приспущенной на одном плече, и горчичной маечке, она сидела за столом и наслаждалась необычным ужином.

Стройняшка-Кристина позволила себе расслабиться и "побаловаться" фастфудом из известного ресторана.

"Сегодня можно всё... Декабрь - месяц спешки и погони. С этой минуты я отменяю режим «Успеть до НГ🏃». Хочу наслаждаться моментом🌟. Декабрь — это пора уюта, времяпровождения с близкими, и момент, когда наконец можно выдохнуть... Если у вас тоже нет возможности полностью отстраниться, найдите этот момент для паузы🙏 Я уже неделю чувствовала такую потребность. Но героически дожила до сегодня💃, и вот, провожу этот волшебный вечер в сопровождении любимого фильма, наслаждаясь ужином 🍔🍟. Так празднично и атмосферно получилось! Самое сложное всегда - это довезти из макдрайва все домой! Так пахнет 😍 Желаю всем провести эти зимние вечера также😊. Праздник близко... Можно себя побаловать!💫", - с восторгом описала свой вечер Горняк.

Пользователи кинулись комментировать:

"Я себе такое вообще не позволяю 🤷🏻‍♀️но глядя на вас подумала - может разочек можно 🤔🤣"

"Вы такая худышка, что можно даже больше, но не часто"

"Как по мне то лучше быть голодной чем кушать этот глубоко переработаный пищевой мусор :) но вам желаю приятного аппетита!!"

Напомним, новая жена Остапчука ошарашила "запущенным" лицом, кадры попали в сеть: "Какие у тебя усы!"

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