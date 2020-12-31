Відома телеведуча Леся Нікітюк показала себе і привітала з Новим роком
На фото красуня позує в джинсах, чоботях і латексному корсеті з декольте. Дівчина залишила волосся розпущеним, а в руках тримала пляшку вина. Леся сиділа на дивані і задерла одну ніжку, а рукою показувала два пальці. Кадр вийшов цікавим і навіть спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Старий рік це як зустріч з колишнім в метро. Пройшов І Слава Богу. Ми вітаємо всіх з Новим роком. Всіх люблю. Ціную і цілую. Сьогодні на сцені", - написала Леся під фотографією.
Фанати поставили понад 20 тисяч лайків і написали коментарі:
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"Леся", "гарний опис", " спасибі за шикарне привітання. Вас теж З Новим роком", "казково", "Краща", " я теж люблю і цілую. Гарного Нового року"," яка класна Клаудія"," Боже, яка Снігурідзе"," Однозначно", " Ти вогонь, Леся. З Новим роком. Всіх благ".
Повідомлялося, що відома українська ведуча Леся Нікітюк влаштувала битву домашніх образів разом з Олею Поляковою.
Нещодавно зірки показали себе в частково домашньому вигляді, вразивши красою. На першому фото позувала Леся перед тим, як піти в душ. На другому кадрі позувала сама Полякова з яскравим макіяжем на обличчі, який їй нанесли перед зйомками шоу «Маски». Артистка готувалася до виходу на сцену.
Нагадаємо, оздоблена Нікітюк звернулася до жіночої статі, налякавши зовнішнім виглядом
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