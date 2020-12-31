Известная телеведущая Леся Никитюк показала себя и поздравила с Новым годом

На фото красотка позирует в джинсах, сапогах и латексном корсете с декольте. Девушка оставила волосы распущенными, а в руках держала бутылку вина. Леся сидела на диване и задрала одну ножку, а рукой показывала два пальца. Кадр получился интересным и даже соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Старый год это как встреча с бывшим в метро. Прошел и Слава Богу. Мы поздравляем всех с Новым годом. Всех люблю. Ценю и целую. Сегодня на сцене", - написала Леся под фотографией.

Фанаты поставили более 20 тысяч лайков и написали комментарии:

"Леся", "Хорошее описание", "Спасибо за шикарное поздравление. Вас тоже с Новым годом", "Сказочно", "Лучшая", "Я тоже люблю и целую. Хорошего Нового года", "Какая классная Клаудия", "Боже, какая Снегуридзе", "Однозначно", "Ты огонь, Леся. С Новым годом. Всех благ".

Сообщалось, что известная украинская ведущая Леся Никитюк устроила битву домашних образов вместе с Олей Поляковой.

Недавно звезды показали себя в частично домашнем виде, поразив красотой. На первом фото позировала Леся перед тем, как пойти в душ. На втором кадре позировала сама Полякова с ярким макияжем на лице, который ей нанесли перед съемками шоу «Маски». Артистка готовилась к выходу на сцену.

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