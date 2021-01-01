Українська співачка Джамала зворушила святковими розвагами зі старшою дитиною в перший день нового року

Як повідомляє Politeka.net, вона влаштувала синові Еміру-Рахману новорічну казку і познайомила зі Святим Миколаєм. Знаменитість розмістила кадри прогулянки в своєму мікроблозі "Instagram".

Джамала вирушила з хлопчиком до "Містечка зимових розваг" у Києві. На одному зі знімків співачка відображена в Резиденції святого Миколая, сидячи біля його трону з Еміром-Рахманом на руках. Артистка вбралася в чорну куртку з білими візерунками у вигляді птахів, а також просторі світло-сині джинси з чорними лакованими черевиками. Зіркова мама одягла хлопчика в яскраво-помаранчевий комбінезон, коричневі черевички і сіру шапку.

На інших знімках дворічний Емір повеселився з аніматорами в костюмах собаки, оленя і лисиці, попозував біля статуї сніговика. Джамала також виклала Селфі з сином біля зубастого ведмедя, хлопчик в цей момент захоплено щось розглядав за кадром.

Нещодавно виконавиця народила хлопчика, якого назвали Селім-Гірай. Це друга дитина Джамали та її чоловіка Бекіра Сулейманова. Так і хочеться запитати: а братика вдома забули?

Раніше зірка поділилася своїми враженнями від минулого 2020 року, виклавши фото з кісками різних розмірів, довгим чорним платтям, поверх якого одягла червоний балахон з бахромою. Джамала довершила образ яскравим макіяжем зі стразами і кільцями на пальцях.

"Не хочу говорити, що 2020 видався для всіх нас важким, назву його особливим... Для мене він став роком чудових колаборацій", - зізналася артистка.

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