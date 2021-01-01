Украиская певица Джамала растрогала праздничными развлечениями со старшим ребенком в первый день нового года
Как сообщает Politeka.net, она устроила сыну Эмиру-Рахману новогоднюю сказку и познакомила со святым Николаем. Знаменитость разместила кадры прогулки в своем микроблоге "Инстаграм".
Джамала отправилась с мальчиком в "Городок зимних развлечений" в Киеве. На одном из снимков певица запечатлена в резиденции святого Николая, сидя возле его трона с Эмиром-Рахманом на руках. Артистка нарядилась в черную куртку с белыми узорами в виде птиц, а также просторные светло-синие джинсы с черными лакированными ботинками. Звездная мама одела мальчика в ярко-оранжевый комбинезон, коричневые ботиночки и серую шапку.
На других снимках двухлетний Эмир повеселился с аниматорами в костюмах собаки, оленя и лисы, попозировал возле статуи снеговика. Джамала также выложила селфи с сыном возле зубастого медведя, мальчик в этот момент увлеченно что-то разглядывал за кадром.
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Недавно исполнительница родила мальчика, которого назвали Селим-Гирай. Это второй ребенок Джамалы и ее мужа Бекира Сулейманова. Так и хочется спросить: а братика дома забыли?
Ранее звезда поделилась своими впечатлениями от прошедшего 2020 года, выложив фото с косичками разных размеров, длинным черным платьем, поверх которого надела красный балахон с бахромой. Джамала довершила образ ярким макияжем со стразами и кольцами на пальцах.
"Не хочу говорить, что 2020 выдался для всех нас тяжелым, назову его особенным... Для меня он стал годом замечательных коллабораций", - призналась артистка.
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