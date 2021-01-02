Новий Рік багато українців відзначають вдома зі своєю сім'єю. Не виключенням стали і деякі зірки, які вирішили показати, як зустрічали 2021-й з дітьми

Так, найбагатша співачка України Камалія вирішила влаштувати своїм дочкам повноцінне свято з Дідом Морозом і Снігуронькою. На нових знімках в Instagram зірки близнючки Мірабелла і Арабелла позують в їх розкішному палаці поруч з мамою і запрошеними артистами в тематичних нарядах. За ними красується величезна ялинка.

Солістка групи The Hardkiss і фіналістка " Танців з зірками» Юлія Саніна також поділилася зворушливим сімейним фото з чоловіком Валерієм і сином Данею. При цьому, виконавиця похвалилася і несподіваним поповненням в сім'ї-на руках вона тримає пухнасту собачку.

"Наша новорічна радість наша дівчинка", - підписала фото зірка.

Відзначала Новий рік у колі сім'ї і прима-балерина, суддя "Танців з зірками" Катерина Кухар. На яскравих фото вона показала чоловіка Олександра Стоянова, сина Тимура і дочку Анастасію. Сімейство на фото виглядає дуже дружним і щасливим.

Не стала відставати від колег по "танцях з зірками" і переможниця останнього сезону проекту, співачка Санта Дімопулос. Вона показала, як відзначала свята з чоловіком Ігорем Кучеренко, сином Даніелем і однорічною дочкою Софією. Знімки сімейства вийшли дуже теплими і домашніми.

"Будьте щасливі", - коротко підписала їх Санта.

Нагадавши, переможниця "Танців з зірками" Дімопулос посвітила своєю розкішшю в білосніжних хутрах.

Як повідомляла Politeka, Кухар з "Танців з зірками" познущалася над хворими українцями, чоловік вжив заходів.

Також Politeka писала, що Саніна з "Танців з зірками" повідомила про поповнення в родині і вперше показала красуню.