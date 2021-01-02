Новый год многие украинцы отмечают дома со своей семьей. Не исключением стали и некоторые звезды, которые решили показать, как встречали 2021-й с детьми
Так, самая богатая певица Украины Камалия решила устроить своим дочкам полноценный праздник с Дедом Морозом и Снегурочкой. На новых снимках в Инстаграм звезды близняшки Мирабелла и Арабелла позируют в их роскошном дворце рядом с мамой и приглашенными артистами в тематических нарядах. За ними красуется огромная елка.
Солистка группы The Hardkiss и финалистка «Танців з зірками» Юлия Санина также поделилась трогательным семейным фото с мужем Валерием и сыном Даней. При этом, исполнительница похвасталась и неожиданным пополнением в семье – на руках она держит пушистую собачку.
«Наша новогодняя радость наша девочка», - подписала фото звезда.
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Отмечала Новый год в кругу семьи и прима-балерина, судья «Танців з зірками» Екатерина Кухар. На ярких фото она показала мужа Александра Стоянова, сына Тимура и дочь Анастасию. Семейство на фото выглядит очень дружным и счастливым.
Не стала отставать от коллег по «Танцям з зірками» и победительница последнего сезона проекта, певица Санта Димопулос. Она показала, как отмечала праздники с мужем Игорем Кучеренко, сыном Даниэлем и годовалой дочерью Софией. Снимки семейства получились очень теплыми и домашними.
«Будьте счастливы», - коротко подписала их Санта.
Напомним, победительница "Танців з зірками" Димопулос посветила своей роскошью в белоснежных мехах.
Как сообщала Politeka, Кухар из "Танців з зірками" поиздевалась над больными украинцами, муж принял меры.
Также Politeka писала, что Санина из «Танців з зірками» сообщила о пополнении в семье и впервые показала красотку.