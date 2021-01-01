У 2021 році Мінсоцполітики змінило правила оформлення субсидій

Як стало відомо Politeka.net, з 1 січня в управліннях соцзахисту перестали приймати заявки на отримання допомоги з оплати комуналки, подати їх можна тільки трьома способами. Про нововведення міністр Марина Лазебна розповіла в ефірі програми "Сніданок з 1+1".

Після Нового року українці зможуть подати заяву на субсидію на офіційному сайті Мінсоцполітики, в державному додатку "Дія" і в адміністраціях місцевих громад - там створили спеціальний відділ для прийому документів на оформлення соціальних допомог. В управліннях соцзахисту таку послугу прибрали в рамках реформи децентралізації. Якщо громадянам вже призначили субсидію, їм зовсім нема про що турбуватися.

"Ми повністю автоматично перепризначили субсидії близько трьом мільйонам домогосподарств", - пояснила Марина Лазебна. - "Крім того, на початку збільшили соціальні норми. Ми зняли такий критерій для отримання виплат, як успадковане майно".

З 1 січня набагато легше отримати субсидію буде українцям, які працюють за кордоном або доглядають за людиною з інвалідністю. Крім того, почали враховувати доходи тільки за останній місяць замість півроку, що спрощує оформлення для частково безробітних. Тут є важлива умова-потрібно три місяці платити єдиний соціальний внесок.

Нагадаємо, жорстке правило по субсидіях і пільгах в Україні: хто залишиться без грошей, "стосується тих, чия зарплата..."

Як повідомляла Politeka, виплата субсидій кардинально зміниться в 2021, в Мінсоцполітики звернулися до українців.

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