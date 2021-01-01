В 2021 году Минсоцполитики изменило правила оформления субсидий

Как стало известно Politeka.net, с 1 января в управлениях соцзащиты перестали принимать заявки на получение помощи по оплате коммуналки, подать их можно только тремя способами. О нововведениях министр Марина Лазебная рассказала в эфире программы "Сніданок з 1+1".

После Нового года украинцы смогут подать заявление на субсидию на официальном сайте Минсоцполитики, в государственном приложении "Дія" и в администрациях местных громад - там создали специальный отдел для приема документов на оформление социальных пособий. В Управлениях соцзащиты такую услугу убрали в рамках реформы децентрализации. Если гражданам уже назначили субсидию, им вовсе не о чем беспокоиться.

"Мы полностью автоматически переназначили субсидии около трем миллионам домохозяйств", - объяснила Марина Лазебная. - "Кроме того, в начале увеличили социальные нормы. Мы сняли такой критерий для получения выплат, как наследуемое имущество".

С 1 января намного легче получить субсидию будет украинцам, которые работают за границей или ухаживают за человеком с инвалидностью. Кроме того, начали учитывать доходы только за последний месяц вместо полугода, что упрощает оформление для частично безработных. Тут есть важное условие - нужно три месяца платить единый социальный взнос.

Напомним, жесткое правило по субсидиям и льготам в Украине: кто останется без денег, "касается тех, чья зарплата..."

Как сообщала Politeka, выплата субсидий кардинально изменится в 2021, в Минсоцполитики обратились к украинцам.

Также Politeka писала, что новое повышение тарифов: украинцы будут платить за коммуналку еще больше.