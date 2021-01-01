Не все пройшло як треба

Найбагатша співачка України Камалія показала, як відзначала Новий рік в компанії сім'ї та гостей у своєму розкішному замку

Зірка поділилася святковими кадрами на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net.

На фото і відео можна побачити, що артистка не пошкодувала нічого, щоб зробити ніч по-справжньому казковою для своїх дочок-близнючок Мірабелли і Арабелли. Так, співачка запросила акторів в костюмі Діда Мороза і Снігуроньки, щоб вони розважали дівчаток. Втім, Снігуронька розчарувала зірку своїм невідповідним до святкової атмосфери образом: вона прийшла в кросівках і без традиційної зачіски або головного убору.

"Довгоочікувана зустріч з Дідом Морозом. Було весело. На жаль Снігуронька підвела. Але слава Богу діти більше були зайняті з Дідусем Морозом і навіть не звернули увагу на Снігуроньку, яка мабуть не ту казку почитала", - написала зірка під відео, на якому можна побачити, як веселяться її дочки.

Камалія також опублікувала фото, на якому можна побачити розкішне оздоблення їх з чоловіком резиденції, а також всю сім'ю і гостей.

"Друзі, з новим 2021 роком! Нехай збуваються всі мрії і обходять стороною проблеми, і навіть коронавірус. Міцного здоров'я і чудес! З любов'ю, Ваша Камалія", - звернулася співачка до шанувальників.

Фанати зірки також почали її вітати.

"Дві принцески гарненькі, З Новим Роком!", "З Новим роком щастя в ваш будинок", "ви гідні кращого!", "Яке прекрасне свято!!! Чудові дівчатка-красуні, розумниці, емоційні, добрі!",- пишуть люди.

Нагадаємо, найбагатша співачка України Камалія вразила домашнім відео на тлі величезної ялинки.

Як повідомляла Politeka, Камалія зі сльозами на очах звернулася до українців з Інституту раку, ошелешивши заявою.

Також Politeka писала, що найбагатша співачка України показала, що таке розкіш у сукні зі сміливими вирізами.