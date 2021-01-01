Найбагатша співачка України Камалія показала, як відзначала Новий рік в компанії сім'ї та гостей у своєму розкішному замку
Зірка поділилася святковими кадрами на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net.
На фото і відео можна побачити, що артистка не пошкодувала нічого, щоб зробити ніч по-справжньому казковою для своїх дочок-близнючок Мірабелли і Арабелли. Так, співачка запросила акторів в костюмі Діда Мороза і Снігуроньки, щоб вони розважали дівчаток. Втім, Снігуронька розчарувала зірку своїм невідповідним до святкової атмосфери образом: вона прийшла в кросівках і без традиційної зачіски або головного убору.
"Довгоочікувана зустріч з Дідом Морозом. Було весело. На жаль Снігуронька підвела. Але слава Богу діти більше були зайняті з Дідусем Морозом і навіть не звернули увагу на Снігуроньку, яка мабуть не ту казку почитала", - написала зірка під відео, на якому можна побачити, як веселяться її дочки.
Камалія також опублікувала фото, на якому можна побачити розкішне оздоблення їх з чоловіком резиденції, а також всю сім'ю і гостей.
Полякова осоромилася в занадто тісному костюмі і перейшла на мат, співачка не змогла навіть встати: "Мені..."
Полякова осоромилася в занадто тісному костюмі і перейшла на мат, співачка не змогла навіть встати: "Мені..."
Саніна з "Танців з зірками" повідомила про поповнення в родині і вперше показала красуню: "Наша дівчинка..."
Тіна Кароль здивувала жорсткою відповіддю на претензії Полякової: "Не дай Бог почути, що на твоєму концерті..."
На три знаки Зодіаку обрушиться удача з початку 2021 року: кого чекає грошовий період
"Друзі, з новим 2021 роком! Нехай збуваються всі мрії і обходять стороною проблеми, і навіть коронавірус. Міцного здоров'я і чудес! З любов'ю, Ваша Камалія", - звернулася співачка до шанувальників.
Фанати зірки також почали її вітати.
"Дві принцески гарненькі, З Новим Роком!", "З Новим роком щастя в ваш будинок", "ви гідні кращого!", "Яке прекрасне свято!!! Чудові дівчатка-красуні, розумниці, емоційні, добрі!",- пишуть люди.
Нагадаємо, найбагатша співачка України Камалія вразила домашнім відео на тлі величезної ялинки.
Як повідомляла Politeka, Камалія зі сльозами на очах звернулася до українців з Інституту раку, ошелешивши заявою.
Також Politeka писала, що найбагатша співачка України показала, що таке розкіш у сукні зі сміливими вирізами.