Відома модель Белла Хадід, ангел бренду Victoria's Secret показала свої вміння в пікантному вигляді

Як повідомляє Politeka.net, красуня розмістила на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" кадри з чергової фотосесії (щоб подивитися відео, скрольте до кінця). Вона одягла рожевий коплект нижньої білизни і довгі картаті рукавички до плечей з сріблястим металевим браслетом, більше ніякого одягу на моделі не було.

Белла Хадід відображена в студії в процесі зйомок. На одному з фрагментів модель присіла навпочіпки, спершись руками на коліна і посміхнулася на камеру, погравши своїми плічками. На інших кадрах дівчина кілька разів торкнулася своїх губ, ніби розмазуючи помаду, а наостанок поцілувала пальці і з млосним виглядом поправила розвіваються волосся.

Користувачі соцмережі захопилися зовнішнім виглядом Белли Хадід і залишили їй багато приємних слів в коментарях:

"Моя любов"; "Королева"; "о мій Бог, я зачарований"; "ти така красива, Авель не оцінив твою цінність, любов моя"; "так неймовірно чудово і приголомшливо красиво"; "дихання перехоплює"; "ти ідеальна"; "найгарячіший ангел на землі🖤 🔥"; "Белла Хадід - світове панування"; "дівчина .. буквально .. ти приголомшлива"; "тільки кілька годин з початку 2021 року, а ви вже благословили всіх, так пишаюся вами"; "кожен раз, коли я дивлюся на тебе, я бачу Бога".

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