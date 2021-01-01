Известная модель Белла Хадид, ангел бренда Victoria’s Secret показала свои умения в пикантном облике

Как сообщает Politeka.net, красотка разместила на своей странице в соцсети "Инстаграм" кадры с очередной фотосессии (чтобы посмотреть видео, скрольте до конца). Она надела розовый коплект нижнего белья и длинные клетчатые перчатки до плеч с серебристым металлическим браслетом, больше никакой одежды на модели не было.

Белла Хадид запечатлена в студии в процессе съемок. На одном из фрагментов модель присела на корточки, опершись руками на колени и улыбнулась на камеру, поиграв своими плечиками. На других кадрах девушка несколько раз коснулась своих губ, будто размазывая помаду, а напоследок поцеловала пальцы и с томным видом поправила развевающиеся волосы.

Пользователи соцсети восхитились внешним видом Беллы Хадид и оставили ей много приятных слов в комментариях:

"Моя любовь"; "Королева"; "О мой Бог, я очарован"; "Ты такая красивая, Авель не оценил твою ценность, любовь моя"; "Так невероятно великолепно и потрясающе красиво"; "Дыхание перехватывает"; "Ты идеальная"; "Самый горячий ангел на земле 🖤🔥"; "Белла Хадид - мировое господство"; "девушка .. буквально .. ты потрясающая"; "Только несколько часов с начала 2021 года, а вы уже благословили всех, так горжусь вами"; "каждый раз, когда я смотрю на тебя, я вижу Бога".

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