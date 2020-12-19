Американская супермодель Белла Хадид, которая является ангелом Victoria’s Secret, впечатлила роскошной фигурой в облегающем боди

Как рассказывает Politeka, кадры были опубликованы на странице звезды в Instagram.

«Специально от Calvin Klein для великого…» - говорится в сообщении.

На опубликованных фотографиях Белла Хадид позирует в различных купальниках, демонстрируя аппетитную фигуру во всей красе. На одной из фотографий видно, что купальник модели мокрый, что придало снимку особой пикантности.

«Внеземные изгибы, Белла», «ты невероятна, как всегда», «божественная красота», «черт! Я влюбился в тебя», «вау, это реально очень круто», «настолько идеальна, что даже поверить сложно», «вау, крутая», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что Белла Хадид, которая является ангелом Victoria’s Secret, впечатлила идеальными изгибами в смелом мини

«Незадолго до того, как мы продали мои раскрашенные мной ботинки. Это было в апреле, когда цвели все мои любимые деревья .... повезло мне ....», - говорится в сообщении.

На опубликованных фотографиях Белла Хадид позирует в смелом мини и топе, который эффектно подчеркивает ее упругие формы. Рядом с красоткой видно лошадь и пони, а сама Хадид позирует явно без белья.

Напомним, Белла Хадид из "Victoria’s Secret" заставила любоваться собой в одних трусиках

А еще Politeka писала, что Белла Хадид из "Victoria’s Secret" засунула свои "персики" в слишком маленький купальник

Также Politeka сообщала, что Белла Хадид в одних трусиках и сапогах уселась перед камерой, еле прикрыв пикантные места рукой