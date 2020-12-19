Американская супермодель Белла Хадид, которая является ангелом Victoria’s Secret, впечатлила роскошной фигурой в облегающем боди

Как рассказывает Politeka, кадры были опубликованы на странице звезды в Instagram.

«Специально от Calvin Klein для великого…» - говорится в сообщении.

На опубликованных фотографиях Белла Хадид позирует в различных купальниках, демонстрируя аппетитную фигуру во всей красе. На одной из фотографий видно, что купальник модели мокрый, что придало снимку особой пикантности.

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«Внеземные изгибы, Белла», «ты невероятна, как всегда», «божественная красота», «черт! Я влюбился в тебя», «вау, это реально очень круто», «настолько идеальна, что даже поверить сложно», «вау, крутая», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что Белла Хадид, которая является ангелом Victoria’s Secret, впечатлила идеальными изгибами в смелом мини

«Незадолго до того, как мы продали мои раскрашенные мной ботинки. Это было в апреле, когда цвели все мои любимые деревья .... повезло мне ....», - говорится в сообщении.

На опубликованных фотографиях Белла Хадид позирует в смелом мини и топе, который эффектно подчеркивает ее упругие формы. Рядом с красоткой видно лошадь и пони, а сама Хадид позирует явно без белья.

Напомним, Белла Хадид из "Victoria’s Secret" заставила любоваться собой в одних трусиках

А еще Politeka писала, что Белла Хадид из "Victoria’s Secret" засунула свои "персики" в слишком маленький купальник

Также Politeka сообщала, что Белла Хадид в одних трусиках и сапогах уселась перед камерой, еле прикрыв пикантные места рукой