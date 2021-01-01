Популярна українська співачка Тіна Кароль розповіла, яким особисто для неї став 2020 рік і чому він її навчив

Зірка в інтерв'ю КП в Україні зізналася, що незважаючи на всі труднощі вважає, що в 2020 році «все було чудово».

"Будь-яка стресова ситуація повинна працювати всупереч, не потрібно сумувати. Тужили, тужили і - вперед!", - з оптимізмом закликала співачка.

Вона розповіла, що через всі потрясіння минулого року їй довелося реструктуризувати свою компанію і зайнятися іншими справами. Так, за словами співачки, тепер вони активно допомагають новому бізнесу, який через карантин переживає не найкращі часи.

"Ми створили цілу лінійку товарів, які реально викликають класний відгук у покупців. Також написала новий альбом. Для мене цей рік-рік розвінчування ілюзій. І це здорово. У 2021-й вірю менше, ніж у 2020 - й, тому я загартувалася", - підкреслила зірка.

У той же час вона додала, що не вважає, що в 2021 буде легше. На думку Кароль, всі повинні готуватися до того, що в новому році буде ще більше труднощів.

"Буде ще складніше. Всім треба налаштуватися", - застерегла співачка.

Також вона відверто зізналася, що своїм головним досягненням за 15 років з моменту дебюту вважає свого сина Веніаміна.

"Моя найважливіша подія, сама доленосна-це мій син. І це найкраща пісня, Найкращий вірш, найкраща нагорода", - заявила Кароль.

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