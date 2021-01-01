Популярний український телеведучий Юрій Горбунов захопив мережу прихованими талантами красуні-дружини Каті Осадчої
Як розповідає Politeka, кадрами він поділився у себе на сторінці в Instagram.
"Наш новорічний ді джей", - коротко йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованих кадрах Горбунов показав красуню-дружину Катю Осадчу, яка виконувала дідейський сет, стоячи за пультом.
Однак шанувальники пари не могли що-небудь сказати, Оскільки їх Горбунов розмістив у себе в каруселі сторіс.
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До цього ми розповідали, що телеведуча і модель Катя Осадча порадувала фанатів своїм новорічним образом
Заради фотографій Катя Осадча приміряла розкішну чорну сукню, декольте на якій зроблено з блискучих намистин.
На знімках чудова Катя Осадча спершу сіла на маленьку лавочку, акцентуючи фотографа на своїх довгих ногах.
"2021 у нас на тебе великі плани! Всім гарного року і втілення всього, що нажелали цієї ночі!!! 1 січня День ледачий, а у вас?",- запитала Катя Осадча у своїх шанувальників.
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