Популярний український телеведучий Юрій Горбунов захопив мережу прихованими талантами красуні-дружини Каті Осадчої

Як розповідає Politeka, кадрами він поділився у себе на сторінці в Instagram.

"Наш новорічний ді джей", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Горбунов показав красуню-дружину Катю Осадчу, яка виконувала дідейський сет, стоячи за пультом.

Однак шанувальники пари не могли що-небудь сказати, Оскільки їх Горбунов розмістив у себе в каруселі сторіс.

До цього ми розповідали, що телеведуча і модель Катя Осадча порадувала фанатів своїм новорічним образом

Заради фотографій Катя Осадча приміряла розкішну чорну сукню, декольте на якій зроблено з блискучих намистин.

На знімках чудова Катя Осадча спершу сіла на маленьку лавочку, акцентуючи фотографа на своїх довгих ногах.

"2021 у нас на тебе великі плани! Всім гарного року і втілення всього, що нажелали цієї ночі!!! 1 січня День ледачий, а у вас?",- запитала Катя Осадча у своїх шанувальників.

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