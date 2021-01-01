Дочка зірки Студії "Квартал 95" Олени Кравець показала, як відзначає з мамою її день народження

Відомій українській гумористці "пощастило" – її день народження випадає на день, коли більшість людей тільки відходить від святкування Нового року - 1 січня. Проте сім'я артистки не упускає випадку зібратися разом і відзначити цю подію.

Кадрами зі свята поділилася 17-річна дочка Кравець Маша, яка вже давно живе окремо від батьків. Судячи з опублікованих в її Instagram кадрів, сімейство прийшло відзначати день народження зірки в якийсь заклад.

Так, на короткому відео можна побачити, як мати зі старшою дочкою сидять за барною стійкою, причому дівчина п'є пиво. Знімає те, що відбувається на камеру її подруга. Маша явно веселиться і насолоджується проведенням часу, а ось сама Кравець відвернулася в сторону, прикривши обличчя рукою.

"З днем народження, Оленка! Спасибі за подругу", - йдеться в підписі до кадрів.

Сама Маша запостила селфі, на якому тягнеться до мами з поцілунком. Кравець на фото досить посміхається і виглядає дуже щасливою.

"З днем народження, мамо", - написала її дочка.

Вона також запостила фото зі своєю подругою і молодшими братом і сестрою – двійнятами Іваном і Катериною. Малюки щосили насолоджуються іграми на батуті в дитячій кімнаті.

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