Дочка зірки "Квартал 95" Євгенія Кошового вразила красою на нових фото

12-річна Варвара Кошова привітала своїх передплатників в Instagram, поділившись з ними своїми новими Селфі. Про це пише Politeka.net.

Несомтря на свій юний вік школярка явно прагне до слави і популярності. Так, дівчина вже з'являлася на телебаченні, демонструючи свій талант до співу, а також регулярно ділиться новими фото в своєму Instagram.

Варвара любить прикрашати своє обличчя макіяжем, підкреслюючи свою природну красу. Цього разу дівчина поділилася цілою серією селфі, на яких позує перед камерою крупним планом. На фото видно, що дівчина підфарбувала брови і вії, додала рум'яна, а також підкреслила колір губ за допомогою помади.

"З Новим роком", - написала Кошова у підписі до знімків.

Її передплатники тут же відреагували на новий пост.

"Ось це мені подаруночок на Хеппі Нью йеар Instagram в стрічку підкинув. Карколомна", "полуниця бомба", "з Новим роком! Ти дуже красива", "краща!", "На першій фотці чимось схожа на лисицю", - пишуть люди.

Раніше дружина Кошового поділилася постом, в якому показала таланти їх молодшої дочки.

На кадрах можна було побачити Серафиму, яка виконує імпровізований концерт на тлі ялинки. При цьому чітко помітно, що дитина намагається і у неї явно виходить.

Нагадаємо, Кошовий з "Квартал 95" з красунею-дочкою вирішили знайти нову професію: "Тату, не показуй".

Як повідомляла Politeka, молодша дочка Кошового з "Квартал 95" росте справжньою зіркою, рідкісні кадри.

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