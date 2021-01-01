Відомий український ведучий Володимир Остапчук показав, як вони з дружиною виглядають вранці 1 січня
Шоумен поділився новими кадрами в розділі сторіз свого Instagram. Про це пише Politeka.net.
Так, на нових кадрах ведучий і його нова дружина Христина Гірник приміряли на себе кумедні маски в Instagram. За допомогою комп'ютерних ефектів вони "перетворилися" в напудрених красунь з минулого у величезних білих перуках, через які створюється враження сивини.
На додаток до такого зовнішнього вигляду ведучий наклав на відео "оперний" спів.
"1 січня нікого не щадить", - підписав кумедне відео Остапчук.
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Він також поділився кадрами з одного зі своїх "вогників". На кадрах можна побачити, як ведучий у своєму стильному костюмі міцно спить, поки на сцені триває виступ. Він кілька разів намагається встати, але тут же його знову схиляє в сон.
"Трохи про вчорашню атмосферу", - підписав кадри ведучий, якому в новорічну ніч явно довелося несолодко.
Раніше ми писали, що телеведучий опублікував фото, на якому позував у святковій новорічній атмосфері поруч з ялинкою.
Сам Остапчук був одягнений в красивий костюм і метелика. Христина вибрала для святкування Нового року чорну коротку сукню, поверх якої була біла накидка. Образ доповнили чорні колготки і черевики.
Нагадаємо, щасливий Остапчук заінтригував святковим фото з красунею-дружиною: "Напевно, вагітна".
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Також Politeka писала, що модниця-дружина Остапчука попередила, як не потрапити в халепу з нарядом на Новий Рік.