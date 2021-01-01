Известный украинский ведущий Владимир Остапчук показал, как они с женой выглядят утром 1 января
Шоумен поделился новыми кадрами в разделе Сториз своего Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
Так, на новых кадрах ведущий и его новая жена Кристина Горняк примерили на себя забавные маски в Инстаграм. При помощи компьютерных эффектов они «превратились» в напудренных красоток из прошлого в огромных белых париках, из-за которых создается впечатление седины.
В добавок к такому внешнему виду ведущий наложил на видео «оперное» пение.
«1 января никого не щадит», - подписал забавное видео Остапчук.
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Он также поделился кадрами с одного из своих «Огоньков». На кадрах можно увидеть, как ведущий в своем стильном костюме крепко спит, пока на сцене продолжается выступление. Он несколько раз пытается встать, но тут же его снова склоняет в сон.
«Немного о вчерашней атмосфере», - подписал кадры ведущий, которому в новогоднюю ночь явно пришлось несладко.
Ранее мы писали, что телеведущий опубликовал фото, на котором позировал в праздничной новогодней атмосфере рядом с елкой.
Сам Остапчук был одет в красивый костюм и бабочку. Кристина выбрала для празднования Нового года черное короткое платье, поверх которого была белая накидка. Образ дополнили черные колготки и ботинки.
Напомним, счастливый Остапчук заинтриговал праздничным фото с красавицей-женой: «Наверное, беременна».
Как сообщала Politeka, позеленевший Остапчук позлорадствовал над украинцами, но вовремя исправился: "Если вы думаете...".
Также Politeka писала, что модница-жена Остапчука предупредила, как не попасть впросак с нарядом на Новый год.