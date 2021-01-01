Спокусливі красуні із зіркового сімейства Кардашьян вразили яскравими новорічними образами
Сестри Кардашьян прославилися на весь світ завдяки своїм реаліті-шоу і любов'ю до епатажних, але зовсім не скромних образів. Як результат, у них з'явилося безліч шанувальників в різних країнах, які з інтересом стежать за кожним виходом зірок у світ.
Так, на одній з фан-сторінок красунь з'явилося фото Кім Кардашьян, а також Кайлі і Кендалл Дженнер, зроблене на новорічній вечірці. З нагоди свята красуні не могли не вбратися яскравіше.
Так, Кім вибрала розкішне блакитне плаття в обтяжку з величезним вирізом до самих стегон. Виріз оригінально прикрашений сріблястими ланцюжками, які ідеально поєднуються з перукою моделі зі сріблястого дощику.
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Не відстає від старшої сестри і Кайлі. Її сріблясте плаття з бірюзовим відливом відрізняється оригінальним вирізом під грудьми, а також прикрасою у вигляді ланцюжка з яскравими пір'ям, перетягнутою через плече красуні. Модель вирішила доповнити свій образ бірюзовим волоссям.
Її сестра Кендалл вибрала найбільш спокійний образ. Так, дівчина позує в білому костюмі зі стильним принтом. Втім, під піджак Дженнер вирішила нічого не надягати, що можна помітити завдяки глибокому декольте.
Всі три сестри позують, впевнено дивлячись в камеру, на тлі веселяться людей.
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