Популярна модель Демі Роуз продовжує хвалитися знімками з розкішного відпочинку

Новий знімок з'явився в особистому мікроблозі зірки в Instagram.

Цього разу Демі Роуз опублікувала нескромне фото, зроблене на Ібіці.

Перед численною армією шанувальників модель постала в ультракороткому ТОПі, в який вона ледве вмістила свою пишну "гордість".

Животик зірка залишила оголеним, а зухвалий образ доповнила світлими спортивними штанами і ніжним макіяжем.

"Зверніть увагу, що світло робить з усім", - підписала Демі Роуз спокусливе фото у своєму мікроблозі.

Користувачам припала до душі Публікація і вони завалили популярну модель схвальними коментарями і сотнями лайків, ледь підбираючи цензурні слова.

"Сяє яскраво, як діамант ," ти дуже красива", " Вау.. Щасливого нового року", "як красиво ти виглядаєш", "Богиня", "Максимально красива", "дуже гаряче", "кожен день красива", "ти моя місяць", "красивий метод прийому вітаміну С", "Ти така хороша людина", - написали віддані фанати.

Раніше ми розповідали, як Демі Роуз в сіточці звела з розуму шанувальників. На фото Демі позувала в прозорій сіточці, якій не змогла прикрити пишні сідниці.

Волосся красуня залишила розпущеним, а образ доповнила верхньою частиною купальника. Дівчина стояла спиною до камери, завдяки чому нескромне фото на яхті вийшло досить спокусливим і гарячим.

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