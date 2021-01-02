Популярная модель Деми Роуз продолжает хвастаться снимками с роскошного отдыха

Новый снимок появился в личном микроблоге звезды в Instagram.

На этот раз Деми Роуз опубликовала нескромное фото, сделанное на Ибице.

Перед многочисленной армией поклонников модель предстала в ультракоротком топе, в который она еле вместила свою пышную "гордость".

Животик звезда оставила оголенным, а дерзкий образ дополнила светлыми спортивными штанами и нежным макияжем.

"Обратите внимание, что свет делает со всем", - подписала Деми Роуз соблазнительное фото в своем микроблоге.

Пользователям пришлась по душе публикация и они завалили популярную модель лестными комментариями и сотнями лайков, едва подбирая цензурные слова.

"Сияет ярко, как бриллиант, "Ты очень красивая", "Вау.. Счастливого нового года", "Как красиво ты выглядишь", "Богиня", "Максимально красивая", "Очень горячо", "Каждый день красивая", "Ты моя луна", "Красивый метод приема витамина С", "Ты такой хороший человек", - написали преданные фанаты.

Ранее мы рассказывали, как Деми Роуз в сеточке свела с ума поклонников. На фото Деми позировала в прозрачной сеточке, которой не смогла прикрыть пышные ягодицы.

Волосы красотка оставила распущенными, а образ дополнила верхней частью купальника. Девушка стояла спиной к камере, благодаря чему нескромное фото на яхте получилось довольно соблазнительным и горячим.

Напомним, разгоряченная Деми Роуз в "невидимом" бикини остудила свой пыл на пляже

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