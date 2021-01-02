Рік металевого Бика підготував фінансові "сюрпризи" для деяких знаків Зодіаку

Про це пише видання Херсон.Типовий.

Сам 2021 рік обіцяє стати успішним для багатьох знаків Зодіаку у фінансовому плані.

Деяким знакам доведеться потрудитися заради матеріального благополуччя, а іншим вдасться казково розбагатіти.

Водолій

Цим людям в 2021 році не загрожують фінансові промахи, і вони зможуть зміцнити матеріальне становище не тільки завдяки своїм зусиллям, але і за допомогою удачі. Люди під знаком Водолія готові ризикувати заради виграшу і не прогадають.

Рак

Цим людям буде багато в чому везти і вони отримають все, що заслужили сповна. Більш того, вам повернуть старі борги "з відсотками", а деякі люди зможуть знайти впливових спонсорів. Але можливі складнощі з роботою.

Козоріг

Вони будуть в числі улюбленців удачі, а збагатитися можна буде на роботі, де ви можете себе реалізувати на всі 100%. Стануть багатими ті Козероги, хто буде відточувати свою майстерність і вкладати максимум енергії в роботу.

Раніше ми розповідали про небезпечний період в 2021 році, про який повинні знати українці.

За словами астролога Влада Росса, небезпечний період триватиме з другої половини січня до перших тижнів лютого.

В цей час зірки пророкують потужні вибухи і масштабні пожежі. Пік неприємностей припаде на 18 лютого.

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