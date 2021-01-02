Год металлического Быка уготовил финансовые "сюрпризы" для некоторых знаков Зодиака

Об этом пишет издание Херсон.Типичный.

Сам 2021 год обещает стать успешным для многих знаков Зодиака в финансовом плане.

Некоторым знакам придется потрудиться ради материального благополучия, а другим удастся сказочно разбогатеть.

Водолей

Этим людям в 2021 году не грозят финансовые промахи, и они смогут укрепить материальное положение не только благодаря своим усилиям, но и с помощью удачи. Люди под знаком Водолея готовы рисковать ради выигрыша и не прогадают.

Рак

Этим людям будет во многом везти и они получат все, что заслужили сполна. Более того, вам вернут старые долги "с процентами", а некоторые люди смогут найти влиятельных спонсоров. Но возможны сложности с работой.

Козерог

Они будут в числе любимчиков удачи, а обогатиться можно будет на работе, где вы можете себя реализовать на все 100%. Станут богатыми те Козероги, кто будет оттачивать свое мастерство и вкладывать максимум энергии в работу.

Ранее мы рассказывали об опасном периоде в 2021 году, о котором должны знать украинцы.

По словам астролога Влада Росса, опасный период продлится со второй половины января до первых недель февраля.

В это время звезды пророчат мощные взрыввы и масштабные пожары. Пик неприятностей придется на 18 февраля.

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