Українцям нагадали, хто може оформити собі субсидії на комунальні послуги

Про це йдеться на офіційному порталі Кабінету міністрів.

Зокрема, українців попередили, що підвищення тарифів жодним чином не відчують на собі всі 3,1 млн домогосподарств, які на сьогоднішній день отримують субсидію.

Окрім цього, українцям нагадали, у кого є можливість оформити собі пільги для сплати комунальних послуг.

"Ті домогосподарства, які раніше не користувалися субсидіями, але при зростанні витрат на комуналку їм складно оплачувати ЖКП, можуть звернутися за оформленням субсидії, у тому числі, дистанційно через веб-сайт або заповнивши заяву і декларацію і відправивши її поштою до органу соціального захисту населення", - йдеться у повідомленні Мінсоцполітики.

Підсумовуючи, у Кабінеті міністрів нагадали, що на сьогоднішній день майже 1,8 млн українських сімей користується пільгами при оплаті комуналки і мають знижку від 25 до 100 % залежно від категорії пільговика.

Раніше ми розповідали про зміну правил нарахування субсидій.

З 1 січня в управліннях соцзахисту перестали приймати заявки на отримання допомоги з оплати комуналки, подати їх можна тільки трьома способами.

Після Нового року українці зможуть подати заяву на субсидію на офіційному сайті Мінсоцполітики, в державному додатку "Дія" і в адміністраціях місцевих громад - там створили спеціальний відділ для прийому документів на оформлення соціальних допомог

Нагадаємо, жорстке правило по субсидіях і пільгах в Україні: хто залишиться без грошей, "стосується тих, чия зарплата..."

Як повідомляла Politeka, виплата субсидій кардинально зміниться в 2021, в Мінсоцполітики звернулися до українців.

Також Politeka писала, що нове підвищення тарифів: українці платитимуть за комуналку ще більше.