Украинцам напомнили, кто может оформить себе субсидии на коммунальные услуги

Об этом говорится на официальном портале Кабинета министров.

В частности, украинцев предупредили, что повышение тарифов никоим образом не почувствуют на себе все 3,1 млн домохозяйств, которые на сегодняшний день получают субсидию.

Кроме этого, украинцам напомнили, у кого есть возможность оформить себе льготы для уплаты коммунальных услуг.

"Те домохозяйства, которые раньше не пользовались субсидиями, но при росте расходов на коммуналку им сложно оплачивать ЖКУ могут обратиться за оформлением субсидии, в том числе, дистанционно через веб-сайт или заполнив заявление и декларацию и отправив ее по почте в орган социальной защиты населения", - говорится в сообщении Минсоцполитики.

Подытоживая, в Кабинете министров напомнили, что на сегодняшний день почти 1,8 млн украинских семей пользуется льготами при оплате коммуналки и имеют скидку от 25 до 100 % в зависимости от категории льготника.

Ранее мы рассказывали об изменении правил начисления субсидий.

С 1 января в управлениях соцзащиты перестали принимать заявки на получение пособия по оплате коммуналки, подать их можно только тремя способами.

После Нового года украинцы смогут подать заявление на субсидию на официальном сайте Минсоцполитики, в государственном приложении "Действие" и в администрациях местных общин - там создали специальный отдел для приема документов на оформление социальных пособий

Напомним, жесткое правило по субсидиям и льготам в Украине: кто останется без денег, "касается тех, чья зарплата..."

Как сообщала Politeka, выплата субсидий кардинально изменится в 2021, в Минсоцполитики обратились к украинцам.

Также Politeka писала, что новое повышение тарифов: украинцы будут платить за коммуналку еще больше.