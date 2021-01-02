Украинцам напомнили, кто может оформить себе субсидии на коммунальные услуги
Об этом говорится на официальном портале Кабинета министров.
В частности, украинцев предупредили, что повышение тарифов никоим образом не почувствуют на себе все 3,1 млн домохозяйств, которые на сегодняшний день получают субсидию.
Кроме этого, украинцам напомнили, у кого есть возможность оформить себе льготы для уплаты коммунальных услуг.
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"Те домохозяйства, которые раньше не пользовались субсидиями, но при росте расходов на коммуналку им сложно оплачивать ЖКУ могут обратиться за оформлением субсидии, в том числе, дистанционно через веб-сайт или заполнив заявление и декларацию и отправив ее по почте в орган социальной защиты населения", - говорится в сообщении Минсоцполитики.
Подытоживая, в Кабинете министров напомнили, что на сегодняшний день почти 1,8 млн украинских семей пользуется льготами при оплате коммуналки и имеют скидку от 25 до 100 % в зависимости от категории льготника.
Ранее мы рассказывали об изменении правил начисления субсидий.
С 1 января в управлениях соцзащиты перестали принимать заявки на получение пособия по оплате коммуналки, подать их можно только тремя способами.
После Нового года украинцы смогут подать заявление на субсидию на официальном сайте Минсоцполитики, в государственном приложении "Действие" и в администрациях местных общин - там создали специальный отдел для приема документов на оформление социальных пособий
Напомним, жесткое правило по субсидиям и льготам в Украине: кто останется без денег, "касается тех, чья зарплата..."
Как сообщала Politeka, выплата субсидий кардинально изменится в 2021, в Минсоцполитики обратились к украинцам.
Также Politeka писала, что новое повышение тарифов: украинцы будут платить за коммуналку еще больше.