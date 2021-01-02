Співак Сергій Лазарєв, якому приписують таємний роман з Ані Лорак, подражнив публіку соковитим кадром

Як передає Politeka.net, 37-річний артист опублікував свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, показавши себе без одягу.

Так, Лазарєв зустрів Новий рік на відпочинку за кордоном. Ніяких тусовок, шуму та алкоголю - тільки співак, в гармонії з собою і природою - виникає відчуття умиротворення від цього "дзен"-фото.

Промоклий, але незворушний Сергій в одних плавках сидів у позі лотоса, при цьому ніби не помічаючи зливи. Артист козирнув приголомшливою фігурою - гріх ховати таку м'язисту красу.

Користувачі прийшли в захват і кинулися коментувати побачене:

"хочу помацати ваші крила 😃 🤤"

"Ну, нарешті фото, а то ми вас втратили вже"

"Найбільше подобається в вас що Ви красивий і душею і тілом❤️"

"Шикарно! 😍 🤗 теж так хочу 🤗 😅 "

"Сама досконалість! 💪"

"Я трохи не знепритомніла 😂, Сергій В'ячеславович вогонь🔞🥵😏"

"Дзен ... 5 стадія спокою 😂"

Раніше ми повідомляли, Лазарєва осоромили в соцмережі за фото з дітьми. Сергій разом з шестирічним Микитою і дворічною Ганною наряджали ялинку - сімейна ідилія прозирає у всьому на цьому знімку. Але ось публіці щастя артиста здалося награним.

Як відомо, він самостійно виховує нащадків, не приховуючи, що вдався до допомоги сурогатного материнства. Багато хто не розуміє такого рішення і починають шкодувати діток.

"А де їх мама", "тільки мами не вистачає, бідні дітлахи, сирітки", - прокоментували користувачі.

Нагадаємо, "коханець" Ані Лорак Лазарєв показав, як" ВІДПАЛЮЄ " його син на дитячому святі.

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