Відома модель Емілі Ратаковскі захопила зовнішнім виглядом, адже на її фотографії неможливо спокійно дивитися

Американська знаменитість не втомлюється підкорювати серця фанатів своєю розкішною фігурою, красою і шаленою привабливістю, пише Politeka.net.

Кожен день шанувальники жадають все нових і нових знімків Ратаковскі і часто вони поширюють їх по групах.

Так, на фан-сторінці знаменитості в Instagram з'явилося чергова фотографія, на якій красуня позує в мініатюрному бікіні хижого забарвлення на порозі свого будинку.

Модель відображена в леопардовому купальнику, який вдосталь дає насолодитися її розкішним бюстом. Також Ратаковскі ефектно продемонструвала свою ще струнку фігуру.

Відзначимо, зараз Емілі рідко показує сміливі образи і дивує публіку жаркими кадрами в соціальних мережах. Вся справа в тому, що Ратаковскі разом з чоловіком очікує появи на світ первістка.

Про свою вагітність зірка оголосила в соціальній мережі Instagram, знявшись з кругленьким животом для американського Vogue.

Довгий час Ратаковскі не показувалася в мережі, проте в Новий рік зробила винятки і продемонструвала, як виглядає її кругленька фігура. У ніжно-салатовій сукні Емілі показала, як зустрічала з чоловіком свято.

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