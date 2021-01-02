Це вже не перший подібний випадок

Українці продовжують скаржитися на неналежний сервіс у Приватбанку

Нова скарга від клієнтки з'явилася на порталі Мінфін.

За її словами, у неї в ПриватБанку є пенсійна карта, на яку крім пенсії надходили і монетизована субсидія.

Але в кінці 2020 року вони зіткнулися з проблемами при нарахуванні субсидій.

"Пару місяців тому я перевелася в Райффайзен банк, і... о диво... соціальні виплати почали приходити в кінці місяця, тобто в листопаді я отримала на початку місяця від Привату, а в кінці того ж місяця від Райффайзена. У грудні соціальний фонд перерахував гроші ще 18 грудня, про що отримав підтвердження від ПриватБанку. Свої субсидійні кошти через Райффайзен я отримала ще 23 грудня, а оператори Приватбанку 29 грудня стверджують, що до них гроші від соціального фонду ще не приходили", - дивується жінка.

В кінці скарги вона також заявила, що після таких проблем з нарахуванням пільг будуть переводитися в інший банк.

"Ми розуміємо, що очікування — це неприємно, та в той же час ми не зацікавлені затримувати будь-які виплати своїм Клієнтам. Наше головне завдання — це надати Клієнтам якісний сервіс і своєчасне надходження платежів. Як тільки кошти відправлять нам, ми в той же день зарахуємо їх на картку", - пояснив у коментарях співробітник державного Приватбанку.

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