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Українська співачка Надія Дорофєєва розбурхала новою піснею під час новорічного концерту «Квартал 95»

Як відомо, кумир молоді після десяти років дуету "Время і Стекло" з Олексієм Завгородним, почала свою сольну кар'єру в тому ж продюсерському центрі Олексія Потапенка та Ірини Горової. Місяць тому Дорофєєва в абсолютно новому іміджі представила свою сольну пісню "Gorit", повідомляє Politeka.net.

Тепер вона виступила з нею в новорічному шоу «Кварталу» і опублікувала запис на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Артистка вийшла на сцену в total black: на ній були надіті штани і сітчаста блузка, а на голові заплетені дві симпатичні косички.

Треба сказати, що на сцені зірка виглядала фантастично і заманливо.

Захоплена публіка викупала в оваціях Дорофєєву, проте в мережі були і негативні коментарі.

"Дивитися нецікаво, нудно, нудно плюс фанера", "занадто багато цієї пісні, починає набридати", "Так зійде для сільської дискотеки", - висловилися одні.

Інші з ними не погодилися.

"Як же круто😍 🔥", "згріли", " мене ця пісня зводить з розуму🔥", "офігенно виступила", " Богиня як завжди!!!🔥 🔥 🔥 ", "Краща"," крута", - пишуть в коментарях.

Нагадавши, Дорофєєва в "сіточці" зухвало розставила ноги, звернувшись до публіки.

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