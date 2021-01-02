Украинская певица Надежда Дорофеева взбудоражила новой песней во время новогоднего концерта «Квартал 95»

Как известно, кумир молодежи после десяти лет дуэта "Время и Стекло" с Алексеем Завгородным, начала свою сольную карьеру в том же продюсерском центре Алексея Потапенко и Ирины Горовой. Месяц назад Дорофеева в совершенно новом имидже представила свою сольную песню “Gorit”, сообщает Politeka.net.

Теперь она выступила с ней в новогоднем шоу «Квартала» и опубликовала запись на своей странице в соцсети "Инстаграм" (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца).

Артистка вышла на сцену в total black: на ней были надеты штаны и сетчатая блузка, а на голове заплетены две симпатичные косички.

Надо сказать, что на сцене звезда выглядела фантастически и заманчиво.

Восторженная публика искупала в овациях Дорофееву, однако в сети были и негативные комментарии.

"Смотреть неинтересно, нудно, скучно плюс фанера", "Слишком много этой песни, начинает надоедать", "Так сойдет для сельской дискотеки", - высказались одни.

Другие с ними не согласились.

"Как же круто 😍🔥", "Сгрели", "Меня эта песня сводит с ума 🔥", "Офигенно выступила", " Богиня как всегда!!!🔥🔥🔥", "Лучшая", "Крутая",- пишут в комментариях.

Напомним, Дорофеева в "сеточке" дерзко расставила ноги, обратившись к публике.

А еще Politeka сообщала, что красотка-двойник Дорофеевой взбудоражила фантазии сочным лакомством.

Также Politeka писала, что Могилевская и Дорофеева устроили "жару" в соблазнительных нарядах