Відомий артист і чоловік співачки Наташі Корольової, Тарзан (Сергій Глушко) розповів про велику втрату

Сергій Глушко, який не тільки займається стриптизом, а й бере участь у виставах, розповів про втрату друга, повідомляє Politeka.net.

Другого січня стало відомо про смерть актора - 80-річного Володимира Коренєва. Артист завоював велику популярність після виходу фільму "Людина-амфібія".

Актор виконував ролі у виставах, де і познайомився з Сергієм Глушко. Дізнавшись про смерть відомого артиста Тарзан написав пост у своєму Instagram, підкріпивши його спільним фото.

"Володимир Борисович...! Не віриться, що ми більше не зіграємо з Вами наш прекрасний спектакль...Ви-майстер! Майстер людських душ! Спасибі за щастя знати вас особисто і стикатися з вашим величезним людським і акторським талантом! Спасибі за ваші настанови, Дон Жуан! Благослови Вас Бог! Ви будете завжди в наших серцях!🙏 🙏 🙏 🙏 ",- написав Глушко.

За дві години пост зібрав понад 1500 лайків і багато коментарів.

"🙏 🙏 🙏царство небесне", " Красивий актор покровитель сердець дуже шкода що йдуть чудові люди🙏 🙏 🙏", " ну чому вони йдуть, великі майстри🤦♀️🙏", "👏👏👏👏👏👏👏👏👏світла пам'ять 👏👏👏👏👏👏👏👏", "Ну як же так, рік закінчився, а все триває", " як? Зі святими упокій", "вічна пам'ять, світла пам'ять, Добра пам'ять", "вічна пам'ять!", "Співчуваю, дуже шкода🎈", - написали користувачі мережі, в тому числі не витримала паузу і Корольова.

Зазначимо, про смерть Коренєва повідомила його дочка. За її словами, перед смертю артист заразився китайським вірусом.

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